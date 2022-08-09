İzmir haber | Bayraklı'da Çocuklar Basamak Yaz Okullarını Çok Sevdi

İzmir haberlerine göre Kültür- sanat ve hobi kurslarını, Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altında toplayan Bayraklı Belediyesi'nin 8 branşta açtığı yaz kurslarına, 10 günde 200’e yakın öğrenci katıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Eğitimlerinin her aşamasında destek olduğumuz çocuklarımızı yaz tatilinde de yalnız bırakmıyoruz. Sosyalleşirken öğrenebilecekleri ve eğlenecekleri eğitimler veriyoruz. Onların mutlu olduğunu görmek bizim de mutluluğumuzu artırıyor” dedi.

Kültür- sanat ve hobi kurslarını, Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altında toplayan Bayraklı Belediyesi'nin 8 branşta açtığı yaz kurslarına, 10 günde 200'e yakın öğrenci katıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Eğitimlerinin her aşamasında destek olduğumuz çocuklarımızı yaz tatilinde de yalnız bırakmıyoruz. Sosyalleşirken öğrenebilecekleri ve eğlenecekleri eğitimler veriyoruz. Onların mutlu olduğunu görmek bizim de mutluluğumuzu artırıyor" dedi.

Bayraklı'da her yıl binlerce vatandaşı kültür-sanat ve hobi kurslarında bir araya getiren Bayraklı Belediyesi, BASAMAK çatısı altında topladığı kursları yaz tatilinde de devam ediyor. 7-12 yaş arasındaki öğrencilerin katılabildiği ücretsiz kurslar, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü. Bu kapsamda yaz okuluna 10 günde 200'e yakın öğrenci kayıt oldu ve derslere başladı. 25 Ağustos'a kadar 3 merkezde sürecek yaz okullarında, astronomi ve uzay, çocuklar için felsefe, dans, ritm, ekoloji, eğlenceli İngilizce, görsel sanatlar ve oyun içinde müzik kursları veriliyor.

Eğitimler, Onur Mahallesi, İhsan Alyanak ve 75'inci Yıl Kültür Merkezlerinde gerçekleştiriliyor.

"HER YIL BİNLERCE ÇOCUĞUMUZU BULUŞTURUYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Her yıl binlerce çocuğumuzun kişisel gelişimine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açtığımız kurslara binlerce öğrenci katılıyor. Onların hayatlarına olumlu anlamda bir nebze olsa da dokunabilmek, eğitimlerine destek olabilmek bizim için önemli. Bu kapsamda çocuklarımızın tatil zamanında günlerini verimli hale getirmek, eğlenirken öğrenmelerini sağlamak amacıyla BASAMAK kurslarımızı sürdürüyoruz" dedi.