İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrencileri, Tasarladıkları Helikopterle Türkiye Birincisi Oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, yaklaşık bir yıllık çalışma sonunda tasarladıkları 'Çalıkuşu' adlı helikopterle TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Helikopter Tasarım Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu. Yangın söndürme, kargo, arama ve kurtarma gibi farklı amaçlar için kullanılabilecek, 13 metre uzunluğa ve 900 kilometre menzile sahip, 330 kilometre/saat hıza çıkabilen ve en az 4,5 saat havada kalabilen helikopterle birçok iddialı projeyi geride bırakan İzmir Ekonomili gençler, 100 bin liralık ödülün de sahibi oldu.

İEÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencileri Kutlu Akar, Tuna Deniz, Eda Nur Telik, Can Oral, Burçak Şahin, Ahmet Haktan Eray ve Ümit Can Altundağ ile Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Elif Oral'dan oluşan 8 kişilik ECO-Dynamics takımı, tasarladıkları helikopterde tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşündü.

Düşük karbon emisyonu

13 kişi kapasiteli helikopterde; sürüklenme azaltıcı kanat ucu tipi, katlanabilir iniş takımı ve geniş görüş sağlayan büyük camlar kullanıldı. Düşük karbon emisyonu, yüksek güvenliği ve az yakıt tüketimiyle dikkat çeken helikopterde, karbon ayak izi azaltılırken yapay zeka destekli güncel radar teknolojilerinden de yararlanıldı. ECO-Dynamics takımı, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te, tasarladıkları helikopteri sergileyecek ve ödülünü alacak.

'Artık birinci olmalıyız' diyorduk

ECO-Dynamics takımının kaptanı Kutlu Akar, birinciliğe ulaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Helikopter Tasarım Yarışması'nda iki yıl önce üçüncü, geçtiğimiz sene de ikinci olmuştuk. 'Bu yıl artık birinci olmalıyız' diye takım arkadaşlarımız arasında konuşuyorduk. Çok iyi hazırlandık, geçtiğimiz yıllardan da tecrübeli olmamız, bize çok avantaj sağladı. Yüzlerce başvuru arasından finale kalan 10 takımdan biri olduk. Projemiz, uzman ekip tarafından detaylıca incelendi. TEKNOFEST'e katılmak bile zaten başlı başına büyük bir başarı. Finale kalan tüm projeler, çok iddialı ve güzeldi. Emeklerimizin karşılığını aldık. Bize duyulan güveni boşa çıkarmadık" dedi.

Seri üretim, ucuz bakım

Tasarladıkları helikopterin bakım ve üretim konusunda da birçok kolaylık sağladığını ifade eden Akar, "Helikopterimiz; yangın söndürme, arama ve kurtarma, kargo ve kıyı ötesi alanlarında kullanılabilir. Genel maksat helikopteri olarak tanımlayabiliriz. Örneğin; yangın söndürme için kullanılması tercih edildiğinde, bin 420 litre kapasiteli bir su tankımız olacak. Helikopter, suyu da 1 dakikadan az sürede doldurabilecek. Eğer arama ve kurtarma alanında kullanılacaksa, helikopterimiz gelişmiş kamera teknolojisi ile fark oluşturacak. Helikopterimizi tasarlarken, tüm bunları göz önünde bulundurduk. Helikopterimiz, hızlı rol değişimi ve esnekliğiyle de farklı. Bakım maliyetleri düşük ve seri üretime uygun. Tüm bunlar, projemizi ön plana çıkararak bizleri birinciliğe ulaştırdı" diye konuştu.

"Ne kadar gurur duysak az"

İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin ise öğrencileri tebrik ederek, "ECO-Dynamics takımımızla ne kadar gurur duysak az. Bu yıl birinciliği bekliyorduk, öyle de oldu. Son 3 yarışmada 3 ödüle ulaştılar. Bugüne kadar takımımızda yer alıp özverili çalışmalarda bulunan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Fakülte olarak tüm öğrencilerimize çok güveniyoruz. Gençlerimizin, aldıkları nitelikli eğitim sayesinde geleceğin aranan, tercih edilen ve başarılarıyla fark oluşturan mühendisleri olacağını biliyoruz. Alınan bu ödüller, öğrencilerimizin doğru yolda olduğunun, fakülte olarak başarı çıtamızı yükselttiğimizin de önemli bir göstergesi" ifadelerini kullandı. - İZMİR