İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

(İZMİR) - İzmir'in Bergama ilçesi Ayvatlar Mahallesi'nde sahipli fıstık çamlıklarında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir ili Bergama ilçesi Ayvatlar Mahallesi'nde sahipli fıstık çamlıklarında çıkan yangını söndürme çalışmaları sonuç verdi. Saat 14.23'te çıkan yangına, saat 14.38'de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karardan müdahale başladı.

Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.