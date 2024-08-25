İzmir'deki yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Bergama ilçesindeki Ayvatlar Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda çıkan hasarın boyutu henüz belirlenemedi.
(İZMİR) - İzmir'in Bergama ilçesi Ayvatlar Mahallesi'nde sahipli fıstık çamlıklarında çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir ili Bergama ilçesi Ayvatlar Mahallesi'nde sahipli fıstık çamlıklarında çıkan yangını söndürme çalışmaları sonuç verdi. Saat 14.23'te çıkan yangına, saat 14.38'de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karardan müdahale başladı.
Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.