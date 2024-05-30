Üye Girişi
Haberler

İzmir'deki Tarihi Han Hırsızların Hedefi Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bulunan ve satışa çıkarılan tarihi Büyük Kardiçalı Han, hırsızların saldırısına uğradı. Hırsızlar, geçici duvarı kırarak içeri girip talan etti.

İzmir'de, 1928 yılında yapılan ve 1 milyar 130 milyon TL'ye satışa çıkarılan tarihi Büyük Kardiçalı Han'ı yine hırsızların hedefi oldu. Hırsızlar, boşaltılan hanın güvenliği için geçici süreyle örülen duvarı balyozlar yardımıyla kırarak içeri girip talan etti.

İzmir'in ilk, Türkiye'nin ikinci betonarme karkas yapısı olan ve 1928 yılında yapılan tarihi Büyük Kardiçalı Han'ı, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Hırsızların hedefi olan tarihi binaya ise geçici süreyle önlem amaçlı tuğlalardan duvar örülmüştü.

40 hissedarı bulunan ve 35 milyon dolar; yani yaklaşık güncel kur ile 1 milyar 130 milyon TL'den satışa çıkarılan han, yine hırsızların hedefi oldu. Kentin en işlek merkezinde bulunan ve derin çatlaklarıyla dikkat çeken tarihi yapıya gelen hırsızlar, balyozlar yardımıyla tuğlaları kırarak içeri girdi. Hanın içerisinde kalan bazı eşyalarında çalındığı tahmin edilirken, açık kalan delik ise kapatılmayarak sadece tahta bir kapı ile örtüldü. Hırsızlarca daha öncede talan edilen asırlık binaya, "tehlikelidir" yazısının da asıldığı görüldü.

Tarihi Kardiçalı Han'ı, boşaltılmadan önce 40'ın üzerinde iş yerine ev sahipliği yaparak kent ticaretinin asırlık simge yapısı olarak biliniyordu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyük Kardiçalı Han İzmir Güvenlik İzmir Hırsızlık Yerel Yaşam Güncel Haberler

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Bakmadan Geçme

Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi kim? Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü sevgili mi? Maarif Vakfı nedir ne iş yapar? Türkiye Maarif Vakfı devletin mi? Köpekler uyutulacak mı? Sokak köpekleri neden, nasıl uyutulacak? Köpeklerin uyutulması nedir, nasıl yapılır? 2024 ZİLHİCCE ayı en zaman? Zilhicce ayı hangi gün başlıyor? Zilhicce ayının önemi nedir? Mehmet Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehmet Yılmaz biyografisi! KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 30 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ÖGG sınavları ne zaman? 109. Dönem ÖGG sınavları kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI! Memur ve emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak? 30 Mayıs hangi burç? 30 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 30 Mayıs tarihi hangi burç olur? 30 MAYIS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 Suat Kılıç kimdir? Halk Tv konuğu Suat Kılıç kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç biyografisi! GELİNİM MUTFAKTA 30 MAYIS 2024 CANLI İZLE Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 30 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? #128250 Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Dün akşam Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 30 MAYIS BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi?
Ali Koç, Galatasaray'ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı

Ali Koç, Galatasaray'ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title