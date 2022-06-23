İzmir'deki Olivelo Yaşayan Parkı, Gençlik Kampıyla Açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, Güzelbahçe Yelki'deki Olivelo Yaşayan Parkı, yarın gençlik kampıyla açılıyor. İki günlük kamp için başvuruda bulunanlar sabah 09.30'da Tarihi Havagazı Fabrikası'ndan otobüslerle kamp alanına hareket edebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim vaatlerinden olan "Yaşayan Parklar' projesinin yeni adımı Güzelbahçe Yelki'deki "Olivelo"da atılıyor. Olivelo Yaşayan Parkı, yaz boyunca İzmir'in farklı lokasyonlarında düzenlenecek Gençlik Çadır Kampları'ndan biriyle açılacak. İki günlük Yelki Olivelo Gençlik Kampı'nı Başkan Tunç Soyer de ziyaret edecek. Soyer kampın ilk günü akşam yemeğinde kamp sakinlerine eşlik edecek.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDEN YOGAYA

Katılımcılar kampın ilk gününde 12.00'de başlayıp 00.00'a kadar devam edecek birçok etkinliğe katılabilecek. Doğaseverler Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan dağcılık tarihi, yaz dağcılığı, dağcılık ekipmanları tanıtımı, doğa yürüyüşü, hiking ve trekking farkları, doğada kaybolma ve ilkyardım gibi konularda bilgi alabilecek. 25 Haziran 11.00'e kadar sürecek kamp programında yoga atölyeleri, müzik dinletisi ve kamp oyunları gibi aktiviteler de yer alıyor.

Güzelbahçe Yelki'deki Olivelo Yaşayan Parkı'nda pekçok etkinlik İzmirlilerle buluşacak. Doğaseverler bisiklet ve yürüyüş rotalarında keyifli turlara çıkılabilecek veya kamp yapabilecek. Ayrıca büfe ve ziyaretçi merkezi de Olivelo'da ziyaretçileri bekliyor. Olivelo Yaşayan Park'taki Taş Kütüphanesi'nde ziyaretçiler, İzmir'deki geleneksel taş mimarisi örneklerini inceleme imkanı bulabilecek, Spiral Meydan ise bir etkinlik ve toplanma alanı olarak kullanılacak.

YAŞAYAN PARKLARIN SAYISI ARTIYOR

İzMiras rotalarıyla birleşerek kent merkezine uzanan yeşil koridorlar oluşturacak Yaşayan Parklar kent çeperinde bulunan kırsal ve doğal alanların korunmasını hedefliyor. Güzelbahçe Yelki'deki Olivelo ve Karşıyaka'daki Mavişehir Flamingo Doğa Parkı tamamlanan Yaşayan Parklar arasında yer alıyor. 35 yaşayan park hedefinde çalışmalar hızla devam ediyor.

ANKA / Yerel