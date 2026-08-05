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İzmir'de Yangın Söndürme Uçağı Gölete İndikten Sonra Kalkamadı

İzmir'de Yangın Söndürme Uçağı Gölete İndikten Sonra Kalkamadı
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İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden AT-802F tipi amfibik yangın söndürme uçağı, Beydağ Baraj Göleti'nden su aldıktan sonra yeniden kalkış yapamadı. Pilot Mustafa Alp, uçağı güvenli şekilde kıyıya ulaştırarak tahliye edildi; herhangi bir yaralı veya can kaybı yaşanmadı. Uçağın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

(İZMİR) - İzmir'in Kiraz ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında su almak için Beydağ Baraj Göleti'ne inen amfibik yangın söndürme uçağı, su ikmalinin ardından yeniden kalkış yapamadı. Pilot Mustafa Alp uçağı güvenli şekilde kıyıya ulaştırarak tahliye edildi.

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kiraz ilçesinin Umurlu Mahallesi'nden bugün 13.10 sıralarında alınan yangın ihbarı üzerine ekiplerin ivedilikle bölgeye sevk edilerek yangına müdahaleye başlandığı bildirildi ve şunlar kaydedildi:

"Yangına müdahalede görev alan hava araçlarından, saat 13.35'te Selçuk Havaalanı'ndan havalanan AT-802F tipi amfibik orman yangın söndürme uçağı, su ikmali amacıyla Beydağ Baraj Göleti'ne manevra yapmış ancak su aldıktan sonra uçak yeniden kalkış gerçekleştirememiştir. Pilotumuz uçağı hasarsız bir şekilde gölet kıyısına ulaştırmış, sağlık durumu iyi olan Pilotumuz Mustafa Alp uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Olayla ilgili herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmamakta olup uçağın bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Olayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: ANKA
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