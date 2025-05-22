İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 46 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 46 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir evde 46 bin 260 adet sentetik ecza maddesi bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

(İZMİR) – İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir evde 46 bin 260 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen Z.B. (1991 doğumlu) isimli şüphelinin, uyuşturucu maddeleri B.B. isimli kadının ikametinde sakladığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Alınan arama kararı doğrultusunda adrese operasyon düzenlendi. İkametteki aramada 46 bin 260 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

B.B. isimli kadın şüpheli gözaltına alınırken, firari durumda bulunan Z.B. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
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