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İzmir'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 31 Bin Ecstasy Ele Geçirildi

İzmir'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 31 Bin Ecstasy Ele Geçirildi
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İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Bornova'da düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin çantasında 31 bin 320 ecstasy maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

(İZMİR) – İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Bornova'da bir şüphelinin çantasında 31 bin 320 ecstasy ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.U, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında, Bornova ilçesinde yakalanan şüpheli Ö.U.'nun çantasında yapılan aramada, 31 bin 320 ecstasy ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: ANKA
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