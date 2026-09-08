İzmir'de uluslararası uyuşturucu çetesine operasyon: 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu

(İZMİR) - İzmir'de uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen "Yaramışlar" suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 38 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar lira değerindeki taşınmaz, araç, tekne ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen Belçika merkezli "Yaramışlar" suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt yöneticisi olduğu belirtilen Bayram Yaramış'ın da aralarında bulunduğu 38 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 87 adet taşınmaza, 18 adet araca, 4 adet özel tekneye, 14 adet şirket ortaklık payına, banka hesaplarına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen ve yaklaşık toplam değeri 1 milyar TL (20,7 milyon dolar) olduğu belirtilen mal varlıklarına el konuldu.

Kaynak: ANKA