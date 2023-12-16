Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Tüm Deniz Seferleri İptal Edildi

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm deniz seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği açıklandı.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm deniz seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği açıklandı.

İzmir'de sağanak yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle, saat 14.20'den itibaren tüm deniz seferlerinin iptal edildiği açıklandı. İzdeniz'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle saat 14.20'den itibari ile tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" sözlerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İzmir Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title