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İzmir'de Suç Örgütlerine Operasyon: 10 Kişi Tutuklandı

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İzmir'de suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 şüpheliden 10'u tutuklandı, 29 kişi serbest bırakıldı. Aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl genelinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 12 şüpheliye ait 22 adres ile suç örgütleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı olduğu değerlendirilen 31 kişiye yönelik 26 Haziran'da saat 06.00'da gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 43 şüpheliden 40'ı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 96 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 26 şarjör, 808 fişek, çok sayıda silah yapımında kullanılan parça, 44,98 gram kokain, 16 sentetik ecza hapı ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u serbest bırakıldı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheli ise tutuklandı.

Kaynak: ANKA
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