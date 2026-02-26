Haberler

İzmir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 191 Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de yürütülen silah kaçakçılığı soruşturmasında, 191 ruhsatsız silah ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

(İZMİR) –

İzmir'de yürütülen silah kaçakçılığı soruşturmasında, 191 ruhsatsız silah ele geçirildi. Eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında yürütülen soruşturmada, iletişimin tespiti ve dinlenmesine yönelik tedbirlerin ardından düğmeye basıldı.

Eş zamanlı operasyonlarda, toplam 191 ruhsatsız silah ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi, 5 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar 'Ramazan'da olacak iş mi?' deyip karakola koştu

Rezil görüntüler! "Ramazan'da olacak iş mi?" diyen muhtar polise koştu
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!