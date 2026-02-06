İzmir'de Kuvvetli Sağanakta Ölü Sayısı Dörde Çıktı

(İZMİR) – İzmir'de 5 Şubat'ta etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarında dört kişi yaşamını kaybetti. Menderes'te dere yatağına düşen araçta bulunan çeşitli suçlardan arandığı için firari olduğu belirtilen D.T.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir'de 5 Şubat'ta etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan sel ve su baskınlarında can kaybı arttı. Torbalı'nın Pancar Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde, 45 E 3077 plakalı aracıyla geçiş yapmaya çalışırken mahsur kalan 58 yaşındaki Mehmet Ekinci'nin hayatını kaybetmesinin ardından, Menderes'te de iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Menderes'te iki kız kardeş yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre, Menderes'in Oğlananası Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında içinde iki erkek ve iki kadın toplam dört kişinin bulunduğu araç dere üzerindeki köprüden geçerken sele kapıldı. Araçta bulunan D.Y.'nin gece saatlerinde kendi imkanlarıyla kurtulduğu, ancak durumu resmi makamlara bildirmediği öğrenildi. Olayla ilgili çalışmalarda, dere yatağında iki kız kardeşin cesedine ulaşıldı. Balımnaz Türkkal (14) ve Nergiz Türkkal'ın (21) cenazeleri dere yatağından çıkarılırken, D.Y.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Araçta bulunan dördüncü kişi D.T.'nin çeşitli suçlardan arandığı için firari olduğu, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Torbalı'da bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Öte yandan, Torbalı ilçesinin Çaybaşı Karşıyaka Mahallesi'nde derede oynarken görüntüleri çıkan 10 yaşındaki Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Berivan Bozan isimli çocuğun saat 17.15 sıralarında su seviyesinin bel hizasındaki derede çamura saplanarak sürüklendiği öne sürüldü. İhbar üzerine bölgeye İzmir İtfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edilirken, çocuğa ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma çalışmalarında Bozan'ın cansız bedenine ulaşıldı.