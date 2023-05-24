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İzmir'de Sertab Erener ile Sandığa Çağrı

İzmir'de Sertab Erener ile Sandığa Çağrı

Yerel Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 26 Mayıs’ta Gündoğdu Meydanı’nda Sertab Erener konseri düzenliyor. Başkan Tunç Soyer, 28 Mayıs’ta herkesi sandığa davet ederek “Hayat sahnesinde hep beraber yan yana durabilmek için, boş vermeyeceğiz, oy vereceğiz! Gelin önce sahnede Sertab Erener ile içimizden geldiğince şarkılarımızı söyleyelim” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 26 Mayıs'ta Gündoğdu Meydanı'nda Sertab Erener konseri düzenliyor. Başkan Tunç Soyer, 28 Mayıs'ta herkesi sandığa davet ederek "Hayat sahnesinde hep beraber yan yana durabilmek için, boş vermeyeceğiz, oy vereceğiz! Gelin önce sahnede Sertab Erener ile içimizden geldiğince şarkılarımızı söyleyelim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Boş verme oy ver" sloganıyla 26 Mayıs'ta saat 21.00'de Gündoğdu Meydanı'nda Sertab Erener konseri düzenliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 28 Mayıs'ta herkesi sandığa davet ederek "Hayat sahnesinde hep beraber yan yana durabilmek için, boş vermeyeceğiz, oy vereceğiz! Gelin önce sahnede Sertab Erener ile içimizden geldiğince şarkılarımızı söyleyelim. 26 Mayıs'ta 21.00'de Gündoğdu Meydanı'nda buluşuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sertab Erener Tunç Soyer Gündoğdu Yerel Haberler

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