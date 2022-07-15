İzmir'de Sanata Dokunarak da Ulaşmak Mümkün

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireyleri sanatla buluşturmak amacıyla kurduğu İzmir Dokunulabilir Engelsiz Sanatlar Müzesi'ndeki eserler, görme ve işitme engelli ziyaretçilerini bekliyor.

Örnekköy Farkındalık Merkezi'nde hayata geçirilen İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi (İZDEM), Türkiye'de bir belediye tarafından engellilere yönelik düzenlenmiş ilk ve tek modern sanatlar müzesi. İZDEM'de görme ve işitme engelliler için modern sanatlar dönemine ait ünlü ressamların eserlerinin replikaları sergileniyor. Müzede, İdol Sanat Evi sanatçıları tarafından çalışılan 44 seramik kabartma tablo ile dünyaca ünlü pek çok sanatçının eseri, dokunulabilir ve sesli betimlemeli olarak yer alıyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü FikrimİZ Birimi tarafından üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle hazırlanan 12 adet mimari model de merkezde sergileniyor.

İZDEM'LE ENGELLER AŞILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nilay Seçkin Öner, "Dünyanın her yerinde engelli bireylerin sanata erişiminde zorluklar yaşanıyor. Özellikle görme ve işitme engellilerin pek çok müzede koruma altına alınan eserlere erişiminde daha büyük sıkıntılar yaşanıyor. Örnekköy Farkındalık Merkezi, işte bu engeli aşacak İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. Bu müze, sadece engelliler değil toplumun bütün kesimlerine hitap ediyor" dedi.

ENGEL ÖZELLİKLERİNE UYGUN

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait izdem.org adresinde tabloların sesli betimleme ve işaret diliyle erişebilir durumda olduğunu da belirten Nilay Seçkin Öner, "Ayrıca herhangi bir çalışmanın tasarım süreci, yaş aralıklarına ve engel özelliklerine uygun olarak anlatılıyor. Çoklu düşünme, düşündüğünü tasarlayabilme ve farklı fikirlere saygı duyma gibi içeriklerle tablo betimlemeleri yapıldı" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR MÜZE"

Ziyaretçiler ise merkezden memnun. Görme engelli Utku Keskin, "Müzeleri gezmeyi, sanatla ilgilenmeyi severim. Biz görme engelliler için çok güzel bir müze. Bunların devamının gelmesini isteriz" dedi. Görme engelli Leman Erkan ise müzenin çok güzel olduğunu ve tabloları çok beğendiğini ifade etti. Sedef Sakız da "Gerçekten mükemmel" dedi.

"BURADA OLMAK GURUR VERİCİ"

11. sınıf öğrencisi Elif Babur, müzenin kendisine farklı hissettirdiğini belirterek, derslerini pekiştirme fırsatı bulduğunu söyledi. Öğrenci Sedanur Keskin, "Burada olmak gurur verici. Empati kurarak onların yerine geçtik. Biz onlara engel oluyormuşuz. Engel olmamamız gerektiğini öğrendik" diye konuştu. Çocuk gelişimi öğretmeni Ülkü Karadağ ise öğrencilerin burada engellilerin ne zorluklar çektiğini gördüğünü söyleyerek, "Büyük bir farkındalık… Görme engelliler için olduğunu düşündük ama herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ederiz" dedi.

ANKA / Yerel