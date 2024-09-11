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İzmir'de Sağanak Yağış: Yollar Göle Döndü, Araç Göçen Yolun İçine Düştü

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İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış, kentteki bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Park halindeki bir araç ise yağış sebebiyle göçen yolun için düştü. Sağanak yağış nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış, kentteki bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Park halindeki bir araç ise yağış sebebiyle göçen yolun için düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. İzmir'de de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, sabah saatlerine kadar merkez ilçelerde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, saçakların altına sığındı.

Öte yandan Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi'nde yollar göle döndü. Bazı vatandaşların ayakkabılarını eline alıp, biriken suya basarak yolun karşısına geçtiği görüldü.

1 araç göçen yolun içerisine düştü

Buca ilçesine bağlı Vali Rahmi Bey Mahallesi Forbes Sokak'ta ise park halinde bulunan bir araç, yoğun yağış sebebiyle göçen yolun içine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken araç sahibi Suat Yağdı, "Aracımızı buraya akşam park etmiştik. Gece yağmur yağınca aşırı su birikintisi burayı oymuş ve araç göçüğün içine düşmüş. Sabah namazına giden arkadaşlar olayı görüp bize haber verdiler. Aracımızı daha yeni çıkarabildik. Şimdi hasar tespit çalışmaları sürüyor" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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