İzmir'de Şafak Operasyonu: 146 Aranan Şahıs Yakalandı

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İzmir'de Şafak Operasyonu: 146 Aranan Şahıs Yakalandı
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İzmir'de gerçekleştirilen şafak operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 146 zanlı yakalandı. Operasyon, 13 Haziran günü 225 personelin katılımıyla 105 adreste eş zamanlı olarak yapıldı ve 24 saat sürdü.

İzmir'de 146 aranan şahıs şafak operasyonuyla yakalandı

İZMİR - İzmir'de aranan şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 146 zanlı yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik 13 Haziran günü, il merkezi ilçelerde operasyon gerçekleştirildi. 225 personelin katılımıyla sabah saat 05.00'te eş zamanlı olarak 105 adreste yapılan ve 24 saat devam eden operasyonda, çeşitli suçlardan aranması olan toplam 146 aranan şahıs yakalandı.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel
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