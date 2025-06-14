İzmir'de Şafak Operasyonu: 146 Aranan Şahıs Yakalandı

İzmir'de 146 aranan şahıs şafak operasyonuyla yakalandı

İZMİR - İzmir'de aranan şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 146 zanlı yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik 13 Haziran günü, il merkezi ilçelerde operasyon gerçekleştirildi. 225 personelin katılımıyla sabah saat 05.00'te eş zamanlı olarak 105 adreste yapılan ve 24 saat devam eden operasyonda, çeşitli suçlardan aranması olan toplam 146 aranan şahıs yakalandı.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.