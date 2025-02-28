Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti

Beyaz Saray'da dünya tarihine damga vuracak kavga!
Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı

Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir

Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e destek yağdı
Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme

Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'den ilk açıklama geldi

İzmir'de Ramazan'ın İlk Teravih Namazı Coşkuyla Kılındı

İzmir'de Ramazan'ın İlk Teravih Namazı Coşkuyla Kılındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de vatandaşlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği teravih namazında, din görevlileri Ramazan'ın önemini anlattı ve coşkulu bir şekilde kurban edası gerçekleştirildi.

İzmir'de vatandaşlar Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Mübarek ramazan ayının başladığı ilk teravihe özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi.

On bir ayın sultanı ramazan ayını karşılayan vatandaşlar, İzmir'de teravih namazı kılmak için camileri doldurdu. Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'ne gelen vatandaşlar, önce din görevlileri tarafından Ramazan ayının önemini anlatan vaazını dinledi. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilk teravih namazı eda edildi. Teravih namazına özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi.

On bir ayın sultanını coşkuyla karşıladılar

Mübarek ramazan ayının ilk teravihine gelen vatandaşlar da on bir ayın sultanını coşkuyla karşıladıklarını söyledi. Vatan Çelik, "Mübarek ramazan ayının ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazanı huzurla, sevinçle karşıladık. Çocuklarımızla beraber teravih namazına geldik. Hep beraber bu mutluluğu beraber yaşayacağız" dedi.

10 yaşındaki Ali Ebubekir Çelik ise, "Rabbim herkesin ramazanını mübarek eylesin. Ramazanı güzel karşıladık, inşallah güzel geçer" derken, İbrahim Özkasap adlı vatandaş ise, "Coşkuluyuz, beklediğimiz bir ay. Çocuklarımızla birlikte on bir ayın sultanını karşıladık. Ramazanın ümmet-i Muhammed'e hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah ülkemize manevi anlamda da katkısı olan güzel bir ay olur. Herkese barış ve güzellikler diliyoruz" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı
img

Trump- Zelenskiy kavgasında büyükelçinin tepkisi her şeyi anlatıyor
img

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovan Trump'ın yeniden görüşmek için bir şartı var

Zelenskiy'i kovan Trump'ın yeniden görüşmek için bir şartı var
Rusya'dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi

Trump ve Zelenskiy kavgasına Rusya'dan ilk yorum
Trump-Zelenskiy kavgası sırasında Ukrayna Büyükelçisi'nin tepkileri sosyal medyada gündem oldu

Trump- Zelenskiy kavgasında büyükelçinin tepkisi her şeyi anlatıyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısından 1 dakika sonra beni aradı

Bahçeli'den gelen telefon! Öcalan'ın çağrısından tam 1 dakika sonra
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.