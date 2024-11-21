İzmir'de Polis Ekibine Silahlı Saldırı: 11 Gözaltı

(İZMİR) – İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibine yapılan silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 11' yükseldi. Olayda yaralanan polis memurlarının hastanede tedavisi ise devam ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibi silahlı saldırıya uğradı. Üç polis memurunun yaralandığı olaya ilişkin başlatılan soruşturmada olay sonrası yakalanan M.S.Ç.'nin ardından 10 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polislerin ise tedavisi devam ediyor.