İzmir'de Orman Yangını Soruşturmasında 5 Kişi Tutuklandı

(İZMİR) – İzmir'in Bornova ilçesinde 10 Mayıs'ta çıkan orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bornova ilçesi Kayadibi mevkisinde 10 Mayıs Cumartesi günü saat 20.45 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmiş, yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

Yangın sonrası bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğinde bir çukur tespit etti. Yangının bu alandan başladığı değerlendirilirken, olay yerinde izinsiz kazı yapıldığı belirlendi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle yangın sırasında orada bulundukları tespit edilen A.Ş. (20), A.Ş. (20), E.K. (19), A.A.Ş. (20) ve V.T. (40) gözaltına alındı. Şüphelilerin izinsiz kazı yaptığı ve bu sırada yangına sebep oldukları iddia edildi.

Adli tahkikat çerçevesinde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Öte yandan bölgede tedbirlerin artırıldığı öğrenildi.