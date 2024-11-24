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İzmir'de Öğretmenler Günü Kutlaması TCSG Umut Gemisi'nde Yapıldı

İzmir'de Öğretmenler Günü Kutlaması TCSG Umut Gemisi'nde Yapıldı
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İzmir Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli ve görevdeki öğretmenleri Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Umut Gemisi'nde ağırladı. Törende yemek ikramı yapıldı ve öğretmenlere hediyeler verildi.

İzmir Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, emekli ve görevine devam eden öğretmenleri Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Umut Gemisi'nde ağırladı.

İzmir Alsancak Limanı'na demir atan TCSG Umut Gemisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, görevine devam eden en genç öğretmenler ile emekli öğretmenleri ağırladı. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte öğretmenleri karşılayarak bilgilendirmelerde bulundu. Bilgilendirmenin ardından gemi personeli ve öğretmenler birlikte yemek yedi. Daha sonra öğretmenlere hediye ve çiçek takdim edildi.

"Şeref duyduk"

Karşıyaka Emine Lahur Ortaokulunda görev yapan öğretmen Halil Özel, 2017'de mesleğe başladığını ve işini severek yapmaya çalıştığını ifade etti. Meslek hayatında böyle bir programda ilk defa yer aldığını ve bu yüzden çok heyecanlı olduğunu söyleyen Özel, burada ağırlanmaktan dolayı duyduğu şeref ve memnuniyeti dile getirdi.

"Ülkemizi gururla temsil ediyorlar"

Emekli öğretmen Ergun Baylan ise böyle anlamlı bir günde burada bulunmaktan son derece onur duyduğunu belirtti. Eğitimin bilimin ve teknolojinin birleştiğini burada gözlemlediğini anlatan Baylan, şunları kaydetti:

"Gerek personelle, gerek yaptıklarıyla son derece onur duydum. Benim içimde bir uhdeydi, hep merak ederdim, o kurtulan çocukları. İnsani bir mücadele de veriyorlar. Ülkemizi gururla temsil ediyorlar." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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