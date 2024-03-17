İzmir'de Nevruz mitingi sonrası terör örgütü propagandası yapan 7 kişi gözaltına alındı

İzmir Valiliği, Gündoğdu Meydanı'nda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz mitingi sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda kanunsuz slogan atan 7 kişinin terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından Nevruz mitingi düzenlendi. İzmir Valiliği, düzenlenen mitingin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kanunsuz slogan atan 7 kişinin terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı organizesinde, 17.03.2024 günü 11.40-16.40 saatleri arasında "Nevruz Mitingi" konulu açık hava toplantısı düzenlenmiştir.

Nevruz mitingi öncesi, esnası ve sonrasında gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Açık hava toplantısı sonrası dağılımlar esnasında Konak ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda kanunsuz slogan atan; (A.K.), (S.S.), (R.A.), (A.I.), (V.İ.), (M.F.D.S.) ve (R.Ç.) adlı yedi (7) şahıs hakkında "Terör Örgütü Propagandası" yapmak suçundan gözaltı işlemi uygulanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."