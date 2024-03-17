Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Nevruz mitingi sonrası terör örgütü propagandası yapan 7 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:

İzmir Valiliği, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Nevruz mitingi sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda kanunsuz slogan atan 7 kişinin terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

İzmir Valiliği, Gündoğdu Meydanı'nda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz mitingi sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda kanunsuz slogan atan 7 kişinin terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından Nevruz mitingi düzenlendi. İzmir Valiliği, düzenlenen mitingin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kanunsuz slogan atan 7 kişinin terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı organizesinde, 17.03.2024 günü 11.40-16.40 saatleri arasında "Nevruz Mitingi" konulu açık hava toplantısı düzenlenmiştir.

Nevruz mitingi öncesi, esnası ve sonrasında gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Açık hava toplantısı sonrası dağılımlar esnasında Konak ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda kanunsuz slogan atan; (A.K.), (S.S.), (R.A.), (A.I.), (V.İ.), (M.F.D.S.) ve (R.Ç.) adlı yedi (7) şahıs hakkında "Terör Örgütü Propagandası" yapmak suçundan gözaltı işlemi uygulanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA / Yerel

Cumhuriyet Meydanı Gündoğdu Meydanı İzmir Valiliği İzmir Güvenlik Terör Gözaltı Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli? Muhammet Toy kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karapınar Belediye Başkan adayı Muhammet Toy kaç yaşında, nereli? Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli? Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli? Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli? Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli? Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title