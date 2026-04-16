Kemalpaşa'da 156 Bin 600 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

(İZMİR) – İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda 156 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 156 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan T.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

