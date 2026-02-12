Haberler

Menderes'te İki Ayrı Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen iki ayrı narkotik operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı, diğerinin işlemleri devam ediyor.

(İZMİR) – İzmir'in Menderes ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı narkotik operasyonunda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi'nde sokak üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 277 adet sentetik hap, 250 mililitre sıvılaştırılmış metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, 1 adet muşta ve 21 santimetre uzunluğunda 1 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yönelik yürütülen çalışmalarda M.P. isimli şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 885 gram GHB uyuşturucu madde, 15 parça halinde satışa hazır 31 gram metamfetamin, 27 adet extasy hap, 8 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 51 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli M.P.'nin hakkındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

