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İzmir'de Minik İnci'nin Temizlik İşçilerine Selamı Binlerce Beğeni Aldı

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İzmir'de yaşayan 2.5 yaşındaki İnci Hızlan'ın annesi, kızının her gün balkona çıkarak çöp kamyonuna el salladığı ve temizlik işçilerinin minik kıza oyuncak kamyon hediye ettiği anları, cep telefonu ile kayıt altına aldı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler binlerce beğeni alırken, minik İnci'nin mutluluğu da görenlerin içini ısıttı.

İzmir'de yaşayan 2.5 yaşındaki İnci Hızlan'ın annesi, kızının her gün balkona çıkarak çöp kamyonuna el salladığı ve temizlik işçilerinin minik kıza oyuncak kamyon hediye ettiği anları, cep telefonu ile kayıt altına aldı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler binlerce beğeni alırken, minik İnci'nin mutluluğu da görenlerin içini ısıttı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Alican (28) ve Şerife Gül Hızlan (30) çiftinin kız çocuğu olan minik İnci, her gün anneannesinin evinin balkonuna çıkıp çöp kamyonundaki temizlik işçilerine selam vermeye başladı. Bir süre devam eden olayın ardından anne Şerife Gül, o anları gün gün kayıt altına aldı. Bir süre sonra minik kız yine temizlik işçilerine selam verirken, işçiler İnci'yi yanına çağırarak ona oyuncak kamyon hediye etti. Oyuncağı aldıktan sonra mutluluğu yüzünden okunan İnci, bir süre temizlik işçileriyle birlikte parkta oyun oynadı. O anları cep telefonuyla kayıt altına alan anne Şerife Gül ise görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Video, kısa süre içerisinde binlerce izlenmeye ulaşırken, minik kızın mutlu olduğu anlar ise izleyenlerin içini ısıttı.

"Bize çok güzel bir anı oldu"

O anları anlatan anne Şerife Gül Hızlan, "İnci her akşam çöp arabası geldiğinde işçilere sürekli el sallıyordu. Bu olay sürekli tekrarlayınca ben de artık o anları video ile kayıt altına almaya karar verdim. Oradaki temizlik görevlileri de İnci'ye karşılık verince ortaya güzel bir anı çıktı. O gün yine dışarı çıktık. Her zamanki gibi el sallıyorduk. Oradaki beyefendiler bize 'durun' dediler ve biz aşağı indik. İşçiler bize bir çöp kamyonu hediye ettiler, sağ olsunlar. İnci de çok sevdi. Birlikte oyun oynadılar. Bize çok güzel bir anı oldu. Bayağı eğlendik" diye konuştu.

Videonun bu kadar çok yayılacağını beklemediğini aktaran anne Gül, görüntülerin çok fazla beğeni aldığını ve kendisini birçok kişinin aradığını söyledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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