İzmir'de Kedi ve Fare Arasında Eğlenceli Kavga

İzmir'de Kedi ve Fare Arasında Eğlenceli Kavga
Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde çöp kirliliği nedeniyle sokaklarda kedi ile fare arasında geçen kovalamaca, bir esnaf tarafından maç anlatır gibi yorumlandı. Renkli anların yaşandığı olayda, kedi fareyi yakalayamadı.

İzmir'in Konak ilçesinde çöp ve artan kirlilik nedeniyle sokaklara çıkan bir fare ile kedi arasında yaşanan kapışma, bir esnaf tarafından spiker edasıyla maç anlatır gibi yorumlandı.

Konak ilçesi Çankaya'da objektiflere ilginç bir an yansıdı. Sokaklardaki çöpler nedeniyle ortaya çıkan fare ile onu fark eden kedi arasında kovalamaca yaşandı. Ancak kedi, fareyi yakalayamadı. Olayı gören esnaf Abdulgani Güleç, durumu adeta bir maç anlatır gibi heyecanla yorumladı. Görüntüler renkli anlara sahne oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
