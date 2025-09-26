İzmir'de Kedi ve Fare Arasında Eğlenceli Kavga

İzmir'in Konak ilçesinde çöp ve artan kirlilik nedeniyle sokaklara çıkan bir fare ile kedi arasında yaşanan kapışma, bir esnaf tarafından spiker edasıyla maç anlatır gibi yorumlandı.

Konak ilçesi Çankaya'da objektiflere ilginç bir an yansıdı. Sokaklardaki çöpler nedeniyle ortaya çıkan fare ile onu fark eden kedi arasında kovalamaca yaşandı. Ancak kedi, fareyi yakalayamadı. Olayı gören esnaf Abdulgani Güleç, durumu adeta bir maç anlatır gibi heyecanla yorumladı. Görüntüler renkli anlara sahne oldu. - İZMİR