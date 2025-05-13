İzmir'de Hakim ve Savcı Yardımcıları İçin Eğitici Eğitimi Programı Düzenlendi

İzmir'de Adalet Akademisi tarafından, hakim ve savcı yardımcılığı sisteminde görev alacak adaylar için "Eğitici Eğitimi Programı" gerçekleştirildi.

Hakim ve savcı yardımcılığı sisteminde görev alacak eğiticilerin uygulamaya yönelik bilgilendirme amacıyla hazırlanan Eğitici Eğitimi Programı, İzmir Denetimli Serbestlik Konferans Salonu'nda düzenlendi. Adalet Akademisi tarafından düzenlenen bu program, hakim ve savcı yardımcılığı sisteminde görev alacak eğiticilerin, meslek içi eğitim süreçlerine daha etkin katkı sunmalarını hedefliyor. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla başladı. Programa; İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Abdullah Murat ve Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan kuloğlu, Akademi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Akbaba, Hakim Derya Tosun, Hakim Ergül Duyum ve eğitici adayları katıldı. Düzenlene etkinlikte; "Mesleki iletişim ve yargı etiği", "Hakim savcı yardımcılığı sisteminde yasal çerçeve" ve UYAP ekranı tanıtımı" konuları ele alındı. Eğitici Eğitimi Programı sonunda ise katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. - İZMİR