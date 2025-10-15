İzmir'de Gazze Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek, mazlumların sesini duyurmak ve bölgedeki katliamın boyutlarını gözler önüne sermek amacıyla İzmir Konak Meydanı'nda 3 gün sürecek bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

" Gazze'nin Acısını, Direncini ve Umudunu Hissetmeye Davetlisiniz" sloganıyla düzenlenen etkinlik, 14-15-16 Ekim 2025 tarihlerinde 11.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında ziyaretçiler, Gazze'den canlı bağlantılarla bölge halkının yaşadıklarına birinci elden tanıklık ediyor.

"Küçük Kefenler" ile soykırıma dikkat çekiliyor

Etkinlikte, Gazze'deki katliama ve soykırıma dikkat çekmek amacıyla hazırlanan "Küçük Kefenler Sergisi" büyük ilgi görüyor. Görevli Aynur Önen, serginin amacını şu sözlerle dile getirdi:

"2 yıldır devam eden bir katliam ve soykırım var. Biz de vatandaşlarımızın duyarlılığını artırabilmek için 'Küçük Kefenler' sergimizi yaptık. İnsanların oradaki yaşanan katliamın daha çok farkına varsınlar diye böyle bir sergi düzenledik. Aynı anda şu an zaten bu etkinlik bütün Türkiye genelinde diğer temsilciliklerimizde de devam ediyor."

Canlı bağlantılar ve "İzlemek Yetmez" VR deneyimi

Diğer görevli Mücahit Karayılan ise, etkinliğin öne çıkan bölümleri arasında her gün saat 16.00'da Gazze'deki (Kuzey ve Güney) ekiplerle yapılan canlı bağlantıların yer aldığını, ayrıca VR deneyimi ile ziyaretçilerin, sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla Gazze'de yıkılan yerleri ve insanların yaşadıklarını görerek katliamın etkilerini yakından hissettiklerini söyledi.

Etkinlikte ayrıca Gazze yemek çadırı ve sinevizyon gösterisi gibi faaliyetler de yer alıyor.