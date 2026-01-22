İzmir Buca'da Viyadükte Kaza: 1'i Ağır 3 Yaralı

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde freni boşalan iş makinesi yüklü kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada kamyonun üzerindeki iş makinesi viyadükten aşağı düşerken, otomobil köprüde asılı kaldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Buca ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Homeros Bulvarı'ndan Konak istikametine seyir halinde bulunan 42 AFV 856 plakalı iş makinesi yüklü kamyonun, frenlerinin boşalması sonucu önünde seyreden 35 BDK 20 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerleri kırarak köprüde asılı kalırken, kamyon üzerinde yüklü bulunan iş makinesi ise köprüden aşağı düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Viyadükte asılı kalan otomobilde sıkışan yaralıların kurtarılması için itfaiye ekipleri demir kesme aletleriyle çalışma yaptı. Araç içerisinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan M.Ş. (49) ve B.E. (19) hastaneye sevk edilirken, B.E.'nin entübe edildiği öğrenildi. İ.B.K. (23) isimli yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Şirinyer Polis Merkezi Amirliği tarafından sürdürüldüğü bildirildi.