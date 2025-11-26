İzmir'de Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

(İZMİR) – İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 17 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. Bir göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp olduğu değerlendirilen bir kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında dün saat 23.44'te içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği yönünde yapılan yardım çağrısı üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ile dört Sahil Güvenlik botu ve helikopteri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yarı batık halde tespit edilen lastik botun üzerinde ve deniz yüzeyinde bulunan 17 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtardı.

Arama çalışmaları sırasında bir düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen kişi için arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.