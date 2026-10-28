İzmir'de dokunan Türk bayrağı, Cumhuriyet'in 103. yılında Vali Elban'a teslim edildi

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İzmir'de Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dokunan Türk bayrağı, düzenlenen törenle Vali Süleyman Elban'a teslim edildi.

İzmir Valiliği himayesinde, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Bayrağı Dokuma Teslim Töreni düzenlendi. Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Konak Atatürk Meydanı'nda kurulan dokuma tezgahında Türk bayrağı için ilk ilmek 16 Ekim günü İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından atılmıştı. Meydandaki program halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlarken, teslim töreni öncesinde minik öğrenciler zeybek oynadı.

Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi tarafından dokunan Türk bayrağı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile öğretmen ve öğrenciler tarafından Vali Elban'a takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı