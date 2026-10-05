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İzmir'de cezaevindeki çocuklar için 'İçeride Umut Var' protokolü imzalandı

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İzmir'de cezaevindeki çocuklar için 'İçeride Umut Var' protokolü imzalandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ege Üniversitesi arasında "İçeride Umut Var" projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Ceza infaz kurumlarında anneleriyle kalan 0-6 yaş ve 12-18 yaş arası tutuklu çocukların gelişimi desteklenecek.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ege Üniversitesi arasında "İçeride Umut Var" projesi kapsamında Ege Üniversitesi Çocuk Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) koordinasyonunda ve Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği (ABAD) paydaşlığında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukları ile 12-18 yaş arası suça sürüklenen tutuklu ve hükümlü çocukların psikososyal, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla eğitim, danışmanlık ve atölye çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor. Bunlar içerisinde etkileşimli okuma ve bibliyoterapi, yaratıcı drama, sanat ve yaratıcı atölyeler, müzik çalışmaları, yaratıcı yazarlık, felsefe çalışmaları, bireysel ve grup eğitimleri yer alıyor.

Çocukların yaşam becerelerinin geliştirilmesi, dijital ve finansal okuryazarlıklarının desteklenmesi, mesleki ve kariye farkındalıklarının arttırılması ve toplumsal yaşama yeniden katılımlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, çocukların gelişimine ve geleceğe daha güçlü hazırlanmalarına katkı sunacak iş birliği dolayısıyla Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı ve Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği (ABAD) Başkanı Ayşe Figen Tan'a teşekkür ederek protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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