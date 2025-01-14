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İzmir'de Çekici Kasasında Çocuk Taşırken Yakalandı

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İzmir'in Bornova ilçesinde, bir trafik çekicisinin kasasında seyahat eden çocuğun görüntüsü sosyal medyada paylaşılmasının ardından, sürücü E.A. yakalandı ve adli işlem başlatıldı. Sürücüye 8 bin 463 TL para cezası kesildi.

İzmir'de çekici kasasında çocuk taşıyan sürücü yakalandı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir trafik çekicisinin kasasında seyahat eden çocuğun görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine emniyet güçleri sürücüyü yakaladı. Polis merkezine götürülen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay dün Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi Hürriyet Sokak'ta meydana geldi. Bir trafik çekicisinin kasasında seyahat eden çocuk, aracın arkasında seyreden bir araç içindekiler tarafından kayda alındı. Videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, çekicinin plakasından yola çıkarak sürücünün E.A. olduğunu tespit etti.

E.A.'ya "Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek" maddesinden 8 bin 463 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıs trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere Yüzüncü Yıl Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

İzmir'de Çekici Kasasında Çocuk Taşırken Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ŞERİF RECEPOĞLU - Yerel
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