İzmir'de Banliyö Treni Olayında Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

(İZMİR) - İzmir'de şehir içi banliyö treninde sigara içen yolcuyla arasında çıkan arbede sonucu yaralanan güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç, kaldırıldığı hastanede damar yırtılması nedeniyle vefat etti. Alsaç'ın arbede yaşadığı yolcu tutuklandı.

Şehir içi banliyö trenini işleten İZBAN AŞ'den yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Tren içinde sigara içen ve kapıları tutarak setin hareket etmesini engelleyen bir yolcuya, Adnan Menderes İstasyonu'nda güvenlik görevlilerimiz müdahale etti. Cumaovası İstasyonu'nda trenden indirilen şahıs, tüm uyarılara rağmen agresif hareketlerini sürdürmeye devam edince güvenlik görevlilerimiz ile şahıs arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede yedi yıldır İZBAN'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Seydihan Alsaç kafasından yaralanarak yere düştü. Şahıs, yerdeki güvenlik görevlimizin göğsüne düştü. Olaylara, istasyona çağrılan polis ekipleri müdahale etti, şahıs karakola götürülürken, güvenlik görevlimiz Seydihan Alsaç ise hastaneye kaldırıldı. Göğsüne aldığı darbe nedeniyle tedavi altına alınan ve bugün anjiyosu yapılan Alsaç, damar yırtılması nedeniyle ne yazık ki aramızdan ayrıldı.

Üzüntümüzün büyük olduğunu belirtir, özel güvenlik görevlimiz Seydihan Alsaç'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve iş arkadaşlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Edinilen bilgiye göre, Alsaç'ın arbede yaşadığı yolcu Mehmet D. olayın ardından gözaltına alındı. Mehmet D, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.