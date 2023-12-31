İzmir'de ATV'li Polisler Yılbaşı Denetiminde

İzmir'de yılbaşında binlerce polis görev alırken, Konak ilçesindeki ATV'li polisler de denetim yaptı.

İzmir Valiliği koordinesinde kolluk kuvvetleri, vatandaşların huzurunu ve güvenliğini sağlamak için yılbaşı gecesi sahada çalışmalarını yürütüyor. Kentte 781 noktada 8 bin 113 emniyet personeli uygulama ve denetimlerini aralıksız sürdürecek.

Konak ilçesinde 15 gün önce göreve başlayan ATV'li polis ekipleri de Konak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu'nun talimatları doğrultusunda yeni yılda denetim ve uygulamalarını sıklaştırdı. 11 ATV'li polis, özellikle araç trafiğine kapalı olan ve sadece yayaların bulunabileceği Alsancak 1. Kordon gibi yerlerde hareket kabiliyeti nedeniyle daha etkin şekilde görev yapıyor. Bugüne kadar 15 bin kişinin sorgusunu gerçekleştiren ATV araçlı polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 50 kişiyi yakaladı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ATV'li polisler, özellikle yeni yılda sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışmalarını sürdürecek. - İZMİR