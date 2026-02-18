Haberler

İzmir'de Bir Haftada 165 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Güncelleme:
İzmir'de yapılan asayiş uygulamalarında 165 kişi yakalandı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 96'sı tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir hafta içinde yaptığı uygulamalarda, 17 ruhsatsız tabanca, 10 tüfek ve 8 kesici-delici alet ele geçirildi.

Uygulamalarda ayrıca 390,62 gram narkotik madde, 3 bin 801 adet uyuşturucu hap bulundu, 5 çalıntı motosiklet de ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçunu düzenleyen TCK 188 kapsamında 15 şüpheliye, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçunu düzenleyen TCK 191 kapsamında ise 122 şüpheliye işlem yapıldı.

Polis ekiplerince aranan 165 kişi yakalandı, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 96'sı tutuklandı.

Kaynak: ANKA
