İzmir'de 600 Sivil Toplum Kuruluşu Eğitim Seminerinde Buluştu

İzmir'de, 600'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, düzenlenen eğitim seminerinde bir araya geldi.

Sivil Toplumla İlişkiler İzmir İl Müdürlüğü, dernek yöneticilerine yönelik eğitim semineri düzenledi. Seminerde, 600'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun temsilcisi buluştu. İzmir İktisat Kongre Merkezindeki programda katılımcılara; AB projeleri ve uluslararası hibe programları, İçişleri Bakanlığı bütçesinden derneklerin projelerine hibe desteği, PRODES ile yeni nesil DERBİS v2.0 konularında bilgiler aktarıldı.

Eğitim seminerinde, İzmir Vali Yardımcısı Kamil Köten ve Sivil Toplumla İlişkiler İzmir İl Müdürü Turgay Esen de bir konuşma yaptı. Alanında uzman katılımcıların sunumuyla devam eden program, soru-cevap bölümüyle son buldu. - İZMİR