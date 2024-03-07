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İzmir'de 600 Sivil Toplum Kuruluşu Eğitim Seminerinde Buluştu

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İzmir'de düzenlenen eğitim seminerinde 600'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun temsilcisi bir araya geldi. Seminerde AB projeleri, uluslararası hibe programları ve derneklerin projelerine hibe desteği konularında bilgiler aktarıldı.

İzmir'de, 600'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, düzenlenen eğitim seminerinde bir araya geldi.

Sivil Toplumla İlişkiler İzmir İl Müdürlüğü, dernek yöneticilerine yönelik eğitim semineri düzenledi. Seminerde, 600'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun temsilcisi buluştu. İzmir İktisat Kongre Merkezindeki programda katılımcılara; AB projeleri ve uluslararası hibe programları, İçişleri Bakanlığı bütçesinden derneklerin projelerine hibe desteği, PRODES ile yeni nesil DERBİS v2.0 konularında bilgiler aktarıldı.

Eğitim seminerinde, İzmir Vali Yardımcısı Kamil Köten ve Sivil Toplumla İlişkiler İzmir İl Müdürü Turgay Esen de bir konuşma yaptı. Alanında uzman katılımcıların sunumuyla devam eden program, soru-cevap bölümüyle son buldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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