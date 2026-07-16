İzmir'de tüm camilerden aynı anda sela sesi yükseldi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İzmir'de gerçekleşen etkinlik, tüm camilerde aynı anda selaların okunmasının ardından sona erdi.

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 10'uncu yılında İzmir'de de anma etkinliği gerçekleşti. Konak Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz'u anarken etkinlikte konuşmalar gerçekleşti.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlikte video gösterimleri, konserler, mehteran ve zeybek gösterisi de gerçekleşti. Fetih suresinin okunmasının ardından İzmir İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu dua okudu. Saat 00.13'te Türkiye genelinde aynı anda okunan selanın da okunmasının ardından etkinlik sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı