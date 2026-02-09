Haberler

Konak'ta Narko Alan Operasyonu: 104 Bin 40 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir'de düzenlenen operasyonda, 104 bin 40 adet sentetik ecza maddesi ve 500 plastik ilaç kutusu ele geçirildi. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşan Narko Alan ekipleri, Konak ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 104 bin 40 adet sentetik ecza ile söz konusu maddelerin satışa sunulması amacıyla kullanılan 500 adet plastik ilaç kutusu ele geçirildi.

Ele geçirilen sentetik ecza maddelerinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

