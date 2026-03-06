Haberler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geleneksel iftar

Güncelleme:
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği geleneksel iftar programında adliye personeli ve şehit aileleri aynı sofrada buluşarak Ramazan ayının bereketini paylaştı.

İftar programı, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda, Medya İletişim Bürosunun hazırladığı "Gönüller Bir Sofralar Bir" isimli barkovizyon sunumuyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programdaki ney dinletisi ve "Ney'in Hikayesi" söyleşisi katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Hakim ve cumhuriyet savcıları yemekhanesinde gerçekleştirilen iftar yemeğine İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal, Cumhuriyet Başsavcıvekilleri ve adliye personeli katıldı. Ayrıca birlik beraberlik duygularının pekiştiği programa, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve şehit adliye çalışanı Musa Can'ın aileleri de katılarak Ramazan heyecanına ortak oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
