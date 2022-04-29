İzmir Büyükşehir'den Aliağa'da 3 Bin Kişilik İftar - Haberler

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İzmir Büyükşehir'den Aliağa'da 3 Bin Kişilik İftar

ANKA - Mustafa Akbaş - Yerel
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İzmir Büyükşehir'den Aliağa'da 3 Bin Kişilik İftar

Ramazan dayanışmasını farklı ilçelerde düzenlediği toplu iftarlarla sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kez iftar sofrasını Aliağa’da kurdu. Aliağa Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen iftara 3 bin kişi katıldı.

Ramazan dayanışmasını farklı ilçelerde düzenlediği toplu iftarlarla sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kez iftar sofrasını Aliağa'da kurdu. Aliağa Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen iftara 3 bin kişi katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği toplu iftar sofrasına Aliağalılar yoğun ilgi gösterdi. Aliağa Demokrasi Meydanı'nda dün düzenlenen iftara 3 bin kişi katıldı.

Aliağalılara dayanışma softasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Özcan Durmaz, CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, İYİ Parti İlçe Başkanı Yavuz Adar, CHP ve İYİ Parti teşkilatları, muhtarlar ve meclis üyeleri eşlik etti.

Geleneksel Ramazan eğlencelerinin de yer aldığı gecede Sema gösterisinin yanı sıra çocuklar için Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi.

ANKA / Mustafa Akbaş - Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Aliağa, İzmir, Yerel, Haberler

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