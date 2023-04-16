İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Yurttaşlara Gıda Desteği Vermeye Devam Ediyor

Okul çağındaki çocukların temel besin gıdalarına erişimini sağlamak için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, verdiği destekle her ay 800 liranın ailelerin ceplerinde kalmasını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine şimdiye kadar 29 bin beslenme çantası dağıtırken çorba durakları ve sıcak yemek noktalarıyla üniversite öğrencilerini de yalnız bırakmıyor.

Okul çağındaki çocukların temel besin gıdalarına erişimini sağlamak için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, verdiği destekle her ay 800 liranın ailelerin ceplerinde kalmasını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine şimdiye kadar 29 bin beslenme çantası dağıtırken çorba durakları ve sıcak yemek noktalarıyla üniversite öğrencilerini de yalnız bırakmıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin beslenme çantasını kuruyemiş ve taze meyve ile dolduruyor. Bugüne kadar 23 bin 67 haneye 29 bin beslenme çantası desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ara öğün niteliğindeki gıda desteğiyle dar gelirli ailelerin yanında oluyor. Fizyolojik ve bilişsel gelişimleri için takviye gıda ihtiyacı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin beslenme çantası paketlerinin içerisinde 20 gram kavrulmuş fındık, 50 gram kuru üzüm, mandalina, portakal ve elma bulunuyor.

Bir öğrencinin günlük beslenme çantası maliyetinin 40 lira olduğunu aktaran İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, "Sürekli artan gıda fiyatlarından en çok etkilenen dar gelirli, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının beslenme sorunu yaşamaması için elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz. Beslenme Çantası Desteği ile ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan çocuklarımız hem sağlıklı gıdaya ulaşabiliyor hem de aylık ortalama 800 lira gibi bir rakam ailelerin ceplerine kalıyor" diye konuştu.

'İZMİR95' PROJESİ BÜYÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hamilelik döneminden başlayarak, anne ve 0-3 yaş dönemindeki çocukların gelişimine destek sağlayan 'İzmir95' projesini de büyütüyor. Ev ziyaretleriyle başlatılan proje, kentin 30 ilçesinde atölye çalışmaları ve ebeveyn rehberliği programıyla sürüyor. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü projeyle anne adaylarına 'Gebe Beslenme Paketi' dağıtılıyor. "İyi bir başlangıç her çocuğun hakkı" sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında Erken Çocukluk Birimi'nin ulaştığı ve bu hizmetten yararlanmak isteyen annelerin evine, gebeliklerinin 7'nci ayından başlayarak 9'uncu ayın sonuna kadar 5 ay boyunca sağlıklı gıda paketi dağıtılıyor.

ÜNİVERSİTELİLERE ÇORBA VE AKŞAM YEMEĞİ DESTEĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bebeklikten üniversite çağına kadar sosyal yardımları kentlilerle ulaştırıyor. Büyükşehir, 2019'dan itibaren özel öğrencilerin eğitim gördüğü kamuya ait 29 özel eğitim okuluna düzenli olarak öğle yemeği desteği veriyor. Okullara her gün ortalama 2 bin 500 kişilik öğle yemeği dağıtılıyor. Üniversite öğrencilerine destek olmak için de 6 noktada çorba durakları bulunuyor. Duraklarda şimdiye dek 343 bin 930 kişilik çorba dağıtılırken her 6 noktada da öğrencilere akşam yemeği sunuluyor. Bu çerçevede, Ege Üniversitesi Kampüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi Kampüsü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi Kampüsü, Katip Çelebi Üniversitesi Kampüsü, Demokrasi Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi'nde toplam 571 bin 200 kişilik akşam yemeği dağıtıldı.