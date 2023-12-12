İzmir Büyükşehir Belediyesi Hatay'a yardım gönderdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Hatay'a çantalı kırtasiye seti, bot ve mont gönderdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere destek vermeye devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgedeki yaraları sarmaya devam ediyor. Depremlerin ilk gününden itibaren İzmir'den afet bölgesine dayanışma köprüsü oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Hatay'a çantalı kırtasiye seti, bot ve mont da gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm birimleriyle harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere destek vermeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yardım Takip Sistemi'nde kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretimde öğrenim gören çocuklarına sağlanan bot, mont ve kırtasiye malzemesi desteği Hatay için de uygulandı. 50 çantalı kırtasiye seti ile 500 bot ve mont İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'nce Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne gönderildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetin hemen ardından Umut Hareketi'ni başlatarak deprem bölgesindeki vatandaşlar için dayanışma köprüsü oluşturmuştu. İzmirlilerin yoğun katılımıyla çığ gibi büyüyen Umut Hareketi ile bölgeye yardım malzemeleri gönderilmişti. Büyükşehir Belediyesi, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasıyla barınma sorununa da çözüm üretmişti.