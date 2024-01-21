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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mitoloji ve Efsaneler Sergisi ve Aşk ve Tıbbiyeliler Kitabı Tanıtımında Konuştu

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Prof. Dr. Ali Barutçu'nun Mitoloji ve Efsaneler adını taşıyan resim sergisi ile Aşk ve Tıbbiyeliler kitabının tanıtım etkinliğine katıldı. Soyer, konuşmasında memleket için yüreği çarpan insanlarla birlikte daha güzel bir memleketin kurulacağını vurguladı.

Prof. Dr. Ali Barutçu'nun Mitoloji ve Efsaneler isimli resim sergisi ile Aşk ve Tıbbiyeliler kitabının tanıtımına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hiç kimse enseyi karartmasın, bu memleket için vatanseverlerle, memleket için yüreği çarpan insanlarla, Atatürk aşıklarıyla yola devam edeceğiz. Çok daha güzel bir memleketi hep beraber kuracağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Prof. Dr. Ali Barutçu'nun Mitoloji ve Efsaneler adını taşıyan resim sergisi ile Aşk ve Tıbbiyeliler kitabının tanıtım etkinliğine katıldı. İZELMAN Kitap Kafe Ahmet Piriştina Kent Kitaplığı Şubesi'nde yapılan toplantı ve sergi açılışına Başkan Soyer ile çok sayıda davetli katıldı.

SOYER: "ÇOĞALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu memlekette hep biz budamışız, kesmişiz, yok etmişiz. Memleket için yüreği yanan insanları hep cezalandırmışız. Refik Saydam'dan bahsetti Ali Barutçu. Eğer onun Sağlık Bakanlığı'nda kurulan Hıfzıssıhha Enstitüsü kapanmamış olsaydı, pandemide aşı geliştirme konusunda bambaşka bir noktada olabilirdik. Bir akıl tutulması, memleket için yüreği çarpan insanların cezalandırılması, tıbbiyeli, mülkiyeli ya da adliyeli hiç fark etmiyor. Bunlar hep içimizi karartan üzen hadiseler oldu. Her daim o aşk, vatan sevgisi var olmaya devam etti bu topraklarda. O insanların toprağa gömülürlerken tohum oldukları unutuldu; çünkü onların her biri tekrar yeşerdi, canlandı ve çoğaldı. Çoğalmaya devam edeceğiz. Hiç kimse enseyi karartmasın, bu memleket için yine vatanseverlerle, memleket için yüreği çarpan insanlarla, Atatürk aşıklarıyla yola devam edeceğiz. Çok daha güzel bir memleketi hep beraber kuracağız" şeklinde konuştu.

BARUTÇU: "İZMİR SAYENİZDE DAHA DA YAŞANACAK ŞEHİR HALİNE GELİYOR"

Prof. Dr. Ali Barutçu, destekleri için Başkan Tunç Soyer'e teşekkür ederek "İzmir sayenizde daha da yaşanacak şehir haline geliyor. İnşallah devamında dünyanın en yaşanılabilir şehirlerinden biri olacak" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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