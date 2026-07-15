Haberler

İzmir Buca'Da Yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde Çevreyolu Gökdere mevkisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının ilerleyişinin durdurulduğu ve kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde, Çevreyolu Gökdere mevkisi otoban kenarında yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken yangının ilerleyişinin durdurulduğu bildirildi.

İzmir'de Buca Çevreyolu Gökdere mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otoban kenarında öğle saatlerinde çıkan yangına ilk müdahale saat 13.05'te yapıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına hava ve kara araçlarıyla müdahale ederken, yangının ilerlemesinin durdurulduğu ve kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Karanlık gecenin yıl dönümünde Erdoğan'dan kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim

Yurdun dört bir yanından duaya geliyorlar: Oğluma onun adını verdim
Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Güner görevden uzaklaştırıldı
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası

Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ortaya çıktı

Şanlıurfa'da film sahnesi gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı

Sadece filmlerde olur sanmayın! Hemşire kıyafeti giyerek bunu yaptı
Ülkenin en ünlü meydanında 'tabutta yatan Trump' afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı

Ülkenin en ünlü meydanına asıldı! Dünya gündemine oturacak afiş
Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisini görmeniz lazım! Lakabı da tipi de bomba

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar