İzmir Bornova'da Orman Yangını
İzmir'in Bornova ilçesi İnönü Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına, 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
(İZMİR) - İzmir'in Bornova ilçesi İnönü Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Bornova ilçesi İnönü Mahallesi ormanlık alanında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahaleye başladı.
Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozerle havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: ANKA