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İzmir Bergama'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Oben ULU

(İZMİR)- İzmir'in Bergama ilçesi Kaşıkçı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bölgeden yükselen dumanı gören vatandaşlar orman ekiplerine haber verdi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 4 helikopter, 4 su ikmal aracı, 1 dozer, 16 arazöz ve 3 yer ekibi müdahale etti.

Orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

Orman Yangını Bergama İzmir Yerel Yaşam Güncel Haberler

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