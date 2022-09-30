İz Bırakanlar Müzesi ilgi odağına dönüşüyor

Akdeniz Belediyesi tarafından vatandaşlara kazandırılan, kent tarihi ve hafızasına yolculuk imkanı sunan İz Bırakanlar Müzesi'ne ziyaretçi akını sürerken, kimi sivil toplum örgütleri de toplantılarını tarih kokan müzede yapmaya başladı.

Akdeniz Belediyesi tarafından vatandaşlara kazandırılan, kent tarihi ve hafızasına yolculuk imkanı sunan İz Bırakanlar Müzesi'ne ziyaretçi akını sürerken, kimi sivil toplum örgütleri de toplantılarını tarih kokan müzede yapmaya başladı.

Mersin tarihine yolculuk imkanı sunan, şehrin hafızasını yaşatıp geleceğe taşıyan, kente iz bırakmış isimleri yaşatan Akdeniz Belediyesi İz Bırakanlar Müzesi, farklı yaş ve kesimden ziyaretçilerini ağırlıyor. Mersin Valiliği'nin destekleri ile 2 katlı tarihi bir Mersin Evinin restore edilmesiyle kente kazandırılan müzeyi, bugüne dek farklı okullardan yüzlerce öğrenci ve öğretmen ile şehir merkezine yolu düşen ailelerin yanı sıra, yerli ve yabancı yüzlerce turist ziyaret etti.

Akdeniz Kent Konseyi, toplantısını müzede gerçekleştirdi

Kent merkezine çok yakın, Mesudiye Mahallesi'nde bulunan İz Bırakanlar Müzesi'nin son konukları, Akdeniz Kent Konseyi'nin bileşenleri oldu. Konsey, yürütme kurulu toplantısını, Akdeniz Belediyesi İz Bırakanlar Müzesi'nde yoğun bir gündemle gerçekleştirdi. Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim başkanlığında gerçekleşen yürütme kurulu toplantısında, Akdeniz Kent Konseyi tarafından projelendirilen ve Akdeniz Belediyesince de hayata geçirilmesi planlanan farklı hizmet ve projeler değerlendirildi.

Toplantıda görüşülen projeler şöyle sıralandı; "Çilek Mahallesi'ne çocuk oyun sokağı kazandırılması, Yeşilay işbirliğinde eski Bağcılar Belediye binasının Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Merkezine dönüşmesi, Yeni Mahallede Mahalle Kütüphanesi ve Öğrenci Etüt Alanları Açılması, Atatürk Caddesi ve Millet Bahçesi 2'nci Etapta Kütüphane ve Etüt Merkezi Kurulması. Ayrıca Akdeniz'de çocuk ve kadın kütüphaneleri açılması, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi başlayan Çankaya İlkokulunun, projelerin onaylanmasının ardından Akdeniz Belediyesi tarafından işlev kazandırılması, Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren ekonomik ve ticari müesseselerle görüşmeler yapılarak ilçe sakinlerinin istihdamına öncelik verilmesi." - MERSİN