Üye Girişi
Haberler

İYTE, Uluslararası GreenMetric 2023 Sıralamasında Dünyanın En İyi 153. Üniversitesi Oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Uluslararası GreenMetric 2023 sıralamasında dünyanın en iyi 153. üniversitesi olma başarısı gösterdi. İYTE, sürdürülebilirlik, eğitim ve araştırma gibi alanlarda değerlendirilen sıralamada 44 basamak birden yükselerek 153. sıraya yerleşti.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), katılımcı üniversitelerin kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarını değerlendiren Green Metric sıralamasında 44 basamak ilerleyerek 153. sıraya yükseldi.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası boyutta üniversitelerin kampüslerini derecelendiren sıralamada bu yıl, bir önceki yıla göre 44 basamak gibi hızlı bir yükseliş yakaladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Başarıda çalışmalara destek veren İYTE'lilerin büyük katkısı olduğunu aktaran Baran, şunları kaydetti:

"Bu dünya hepimizin ve geleceğimizde iklim değişimi, temiz su erişimi, gıda arzı gibi insanlık için son derece hayati önem taşıyan sorunlarımız var. Üniversiteler, bu sorunlara çözüm getirecek bilgiyi üretme ve bu bilgiyi uygulayacak bilim insanları yetiştirmenin yanı sıra doğayı koruma bilincine sahip nesiller yetiştirmek gibi bir sorumluluğa da sahip. Biz de üniversitemizde bilgi ve teknoloji üretmenin yanı sıra doğayla dost bir kampüs yaşantısı tesis etmek adına çalışıyoruz. Arıttığımız sulardan içme suyu sağlıyor, yağmur hasadıyla kampüsümüzün sulamasını yapıyor, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla binalarımızın enerji ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Öğrencimizle, personelimizle akademisyenimizle her anlamda örnek bir kampüs inşa etmek, daha güzel ve yaşanılabilir bir dünya için çalışmaya, üretmeye, fark yaratmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Yerel

Ulaşım Çevre Enerji Eğitim Yerel Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? Topkapı Sarayı nerede, hangi günler açık? Topkapı Sarayı bölümleri neler? Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları! İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title