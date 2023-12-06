İYTE, Uluslararası GreenMetric 2023 Sıralamasında Dünyanın En İyi 153. Üniversitesi Oldu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), katılımcı üniversitelerin kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarını değerlendiren Green Metric sıralamasında 44 basamak ilerleyerek 153. sıraya yükseldi.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası boyutta üniversitelerin kampüslerini derecelendiren sıralamada bu yıl, bir önceki yıla göre 44 basamak gibi hızlı bir yükseliş yakaladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Başarıda çalışmalara destek veren İYTE'lilerin büyük katkısı olduğunu aktaran Baran, şunları kaydetti:

"Bu dünya hepimizin ve geleceğimizde iklim değişimi, temiz su erişimi, gıda arzı gibi insanlık için son derece hayati önem taşıyan sorunlarımız var. Üniversiteler, bu sorunlara çözüm getirecek bilgiyi üretme ve bu bilgiyi uygulayacak bilim insanları yetiştirmenin yanı sıra doğayı koruma bilincine sahip nesiller yetiştirmek gibi bir sorumluluğa da sahip. Biz de üniversitemizde bilgi ve teknoloji üretmenin yanı sıra doğayla dost bir kampüs yaşantısı tesis etmek adına çalışıyoruz. Arıttığımız sulardan içme suyu sağlıyor, yağmur hasadıyla kampüsümüzün sulamasını yapıyor, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla binalarımızın enerji ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Öğrencimizle, personelimizle akademisyenimizle her anlamda örnek bir kampüs inşa etmek, daha güzel ve yaşanılabilir bir dünya için çalışmaya, üretmeye, fark yaratmaya devam edeceğiz."