İyilik Elçileri Derneği, İhtiyaç Sahibi Öğrencileri Unutmadı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde faaliyet gösteren İyilik Elçileri Derneği, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Dernek, özellikle yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında bu yıl da sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği sergiledi. Okul başlamadan bir gün önce Patnos merkezdeki ilköğretim ve ortaokul öğrencilerine destek olan dernek, toplamda 170 öğrencinin çeşitli ihtiyaçlarını karşıladı.

Dernek Başkanı Nedim Geçit'in öncülüğünde yürütülen faaliyetler, hem öğrenciler hem de aileleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, dernek üyeleri yardım çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. - AĞRI